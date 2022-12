Pai disse à polícia que ‘dopou’ os quatro filhos antes de matá-los no Rio Grande do Sul

Segundo a polícia, ao ser preso David da Silva Lemos, de 28 anos, confessou ter matado seus quatro filhos e disse que deu um ‘chá calmante’ às crianças antes de executá-las.

“Cada uma das crianças ele ia levando para dentro da casa, fazia a criança dormir. Ele já tinha aplicado um chá nas crianças, nos referiu que foi um chá que ele deu na segunda-feira (12) pela manhã e que ele ia levando as crianças para casa e a criança dormia e ele sufocava a criança com o travesseiro”, contou o investigador ao G1.

Apesar de ter confessado, durante o depoimento, já acompanhado de um advogado, ele permaneceu em silêncio.

As quatro crianças foram encontradas mortas na casa do pai, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, por volta das 19h30 desta terça-feira, com golpes de faca e asfixia. David foi preso nesta quarta, em um hotel em Porto Alegre.

As crianças mortas foram identificadas como Yasmin Antunes Lemos, de 11 anos, Donavan Antunes Lemos, de 8 anos, Giovanna Antunes Lemos, de 6 anos e Kimberlly Antunes Lemos, de 3 anos.

Na noite em que foram mortas, as crianças visitavam o pai e voltariam para a casa da mãe nos próximos dias. O casal, que viveu junto por 12 anos, estava separado desde setembro, quando a mulher registrou boletim de ocorrência contra David e conseguiu medida protetiva contra ele.

LEIA TAMBÉM: “Sou sujeito homem”: Ladrão devolve roubo e deixa bilhete em casa de delegado

Segundo a avó das crianças, David matou as crianças por vingança, para atingir a sua ex-mulher, pois não aceitava o fim do casamento.

“Ele já agrediu minha filha. Já tinha acabado o relacionamento, não tinha nada mais a ver, mas ele fez pra atingir minha filha, com certeza, da pior forma que tem. Ele é um covarde”, disse Idenise Martins da Silva, avó materna das crianças, em entrevista à RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, divulgada pelo site G1.