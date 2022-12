Lotofácil 2688: confira os números sorteados nesta quarta-feira

Quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil.

Veja os números do concurso 2688 da Lotofácil:

02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25

Sorteio de ontem

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2687 nesta terça-feira e levaram R$ 444.740,48 cada um. As apostas foram feitas em Brasília (DF), Contagem (MG) e João Pessoa (PB).

Ao todo, 310 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, prêmio de R$ 1.289,19. Outras 9.966 pessoas marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Super Sete continua acumulada

No último sorteio da Super Sete ninguém levou o prêmio da loteria, que continua acumulado e deve pagar hoje R$ 6,3 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Confira os números da Super Sete:

1, 5, 0, 3, 6, 3, 2