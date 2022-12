Idoso é morto após se recusar a pagar R$ 20 por encontro com garota de programa, diz polícia

Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de matar um idoso, de 65, em Pirenópolis, cidade goiana que fica no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ela seria uma garota de programa e eles discutiram depois que o homem se recusou a pagar R$ 20 por um encontro. A suspeita apresentou versões diferentes sobre o caso, mas negou a autoria do homicídio.

A prisão ocorreu na última segunda-feira (12). De acordo com a delegada Aline Cardoso, responsável pelas investigações, a mulher alegou que foi contratada pelo idoso para fazer uma faxina e que, em vez de pagar os R$ 20 combinados, ele quis pagar apenas R$ 10. Ela confirmou que os dois brigaram, mas ela disse que saiu do local e o deixou vivo.

“Em virtude da negativa do homem de pagar o que foi combinado, eles discutiram, mas ela nega que tenha o matado e diz que foi embora e o deixou na companhia de um usuário de drogas”, disse a delegada em entrevista ao site G1.

Apesar da versão apresentada pela suspeita, a delegada diz que ela fazia programas e que, na verdade, indícios apontam que o idoso se recusou a pagar pelo encontro. Assim, foi morto a facadas.

Outros dois homens suspeitos de envolvimento no caso foram presos pela Polícia Militar e levados à delegacia. O caso segue sendo investigado para confirmar a motivação e se há mais envolvidos.

