Helicóptero que levava estrangeiros faz pouso forçado na Zona Oeste do RJ; todos se salvaram

Um helicóptero que levava dois casais de estrangeiros, além do piloto, fez um pouso de emergência na manhã desta quarta-feira (4) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os turistas, que são da Argentina e França, foram socorridos e levados Hospital Municipal Lourenço Jorge. Já o condutor da aeronave recebeu atendimento no local.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que o quadro de saúde dos estrangeiros é estável. Todos ainda passam por exames.

Já o piloto, que não precisou ser levado ao hospital, disse que percebeu uma falha mecânica e decidiu fazer o pouso de emergência na Avenida das Américas, nas proximidades do heliponto usado pela empresa dona da aeronave, a Heli-Rio Táxi Aéreo Ltda. Ela faz voos panorâmicos pela região.

Com impacto contra o chão, o helicóptero perdeu a cauda e uma das portas se desprendeu. Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa) já estão no local para a investigação sobre as causas do acidente.

Conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero com prefixo PP-MEU, Modelo EC 120B, está em situação regular e apto para realizar transporte privado de passageiros.

A companhia dona da aeronave ainda não se pronunciou sobre o caso.

