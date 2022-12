Fatec prorroga prazo de inscrição para o vestibular até 20 de dezembro

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) prorrogou até 20 de dezembro o prazo para os interessados em se inscreverem no processo seletivo para 2023.

Para o próximo ano, a Fatec vai disponibilizar 18,7 mil vagas em cursos superiores de tecnologia gratuito oferecidos no estado de São Paulo. São 87 cursos para candidatos que cursaram o Ensino Médio regular ou equivalente e que tenham concluído até a data da matrícula. A prova será realizada no dia 8 de janeiro de 2023.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site do vestibular da Fatec até as 15h dia 20 e, preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. Depois, basta dirigir-se a uma agência bancária e pagar a taxa de inscrição, de R$ 91. O pagamento tem que ser feito até o último dia da data de inscrição.

Os cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo e na página do Centro Paula Souza (CPS). O detalhamento do processo seletivo pode ser lido na Portaria.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado disponibilizam os equipamentos para que seja feita a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.

Confira outras datas do calendário do Vestibular das Fatecs:

Até as 15 horas de 20 de dezembro: Inscrição para o processo seletivo;

5 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação dos locais de prova;

8 de janeiro de 2023 – às 13 horas: Exame do Vestibular;

9 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação do gabarito oficial

18 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação da lista de classificação geral e primeira lista de convocação;

19 e 20 de janeiro de 2023: Matrícula da primeira lista de convocados por meio do “Sistema de Matrícula Remota”;

30 de janeiro de 2023 – a partir das 15h: Divulgação da segunda lista de convocação;

31 de janeiro de 2023: Matrícula da segunda lista de convocação e envio de documentos.