Ex-Record, jornalista Voltaire Porto é achado morto em casa no RS; polícia ainda apura as causas

LUTO | O jornalista Voltaire Porto, apresentador da Rádio Guaíba e ex-apresentador da Record TV no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto em sua casa, na Zona Norte de Porto Alegre, no começo da noite desta terça-feira. A polícia investiga suicídio.



📷 Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/yVFkPU1C5Y