Então é Natal! Cidade de SP terá mais de 100 atividades em todas as regiões; veja a programação

A Prefeitura de São Paulo divulgou a programação do Festival de Natal, que conta com mais de 100 atividades em todas as regiões da cidade, incluindo pontos turísticos. Com tema “Encanto no Coração Paulistano”, o evento será realizado até o próximo dia 21 (veja a programação abaixo).

A abertura oficial do evento ocorreu na segunda-feira (12) com a ativação da árvore de Natal digital no prédio da prefeitura. O local receberá também um balé aéreo duas vezes por dia, às 19h30 e 21h. A iluminação dos prédios históricos do Centro acontecerá por meio de projeções mapeadas, que vão ocorrer no Largo São Bento, três vezes ao dia, das 19h30 às 21h.

“Esta edição do evento tem como diferencial a descentralização das atividades, dando a oportunidade para que os paulistanos, de todas as regiões, possam participar das atividades e vivenciar a experiência mágica do Natal. Para isso, estabelecemos parcerias já tradicionais e novas, com diversas instituições, possibilitando esta ampliação da oferta de atividades, além da diversificação nas opções de lazer”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

A programação completa pode ser conferida clicando neste link

Veja abaixo alguns dos destaques:

Parada Mágica de Natal

Entre os destaques está a Parada Mágica de Natal, um espetáculo a céu aberto que chega a oito pontos periféricos da cidade: Campo Limpo, Perus, Butantã, Capela do Socorro, Itaquera, Casa Verde, Cidade Tiradentes e São Miguel Paulista. Cada parada é composta por cinco carros alegóricos, duas bandas e intérpretes de escolas de samba.

Na sequência dos desfiles, a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis se apresenta junto com um MC de funk diferente a cada show. Participam dessa ação MC Bin Laden, MC Mari, MC Neguinho do Kaxeta e Os Hawaianos.

Parada no Mercadão

O Mercadão, localizado na região central, terá uma extensa programação entre os dias 18 e 21 de dezembro, às 11h, 13h e 15h. A Parada de Natal terá no repertório as canções “Noite feliz jazz funk”, “Bate o Sino com Baile de Favela”, “Anoiteceu no Frevo”, entre outras criações.

Outra intervenção programada é a banda “Jazz Brothers”, mais conhecida como a Banda do Papai Noel, que trará um repertório repleto de temas natalinos nacionais e internacionais.

Tradições Nordestinas

Entre os parceiros desta edição do Festival de Natal de São Paulo, está o Centro das Tradições Nordestinas - CTN, com o evento Luz de Natal, que traz decoração, programação para a família, música e uma parada natalina com muitos momentos mágicos, com destaque para o acendimento de todas as luzes do espaço.

Além dos artistas, bandas e trios de pé de serra que se apresentam todos os sábados e domingos. O cantor Gabriel Sater fará uma apresentação no dia 18 de dezembro, às 20h, com seu repertório tradicional e canções como “Amor de índio”.

Freguesia do Ó

Com o tema “Natal Encantado da Freguesia do Ó”, a 2ª edição da Vila de Natal e Parada Natalina promete emocionar moradores da região e turistas. O evento contará com 5 alegorias e 10 alas, que totalizam 120 componentes, entre bailarinos, artistas e ginastas circenses, além de figurinos e projeções personalizadas durante o espetáculo que mistura Natal e Carnaval.

Já a Vila de Natal contará com a casa do Papai Noel e mais 8 casinhas temáticas personalizadas, que serão cedidas para 16 artesãos credenciados pelo Programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que poderão expor e vender seus produtos.

Ônibus Iluminado

A população paulistana ganhou um presente de Natal nos fins de semana de dezembro: a volta dos passeios dos ônibus iluminados. Após dois anos de pausa em virtude da pandemia de covid-19, a SPTrans voltou a organizar viagens de três pontos da cidade rumo ao Parque do Ibirapuera, onde estará instalada uma árvore de Natal, dentre outras atrações disponíveis.

Os tradicionais ônibus iluminados e decorados com temas natalinos começaram a circular pelas ruas da cidade neste fim de novembro e já estão com passeios gratuitos com destino à árvore de Natal do Ibirapuera. Os passeios serão aos fins de semana, das 18h às 20h.

A iniciativa é uma parceria da SPTrans com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público, e disponibilizou mais de 90 coletivos com luzes, decoração natalina e motoristas vestidos de Papai Noel. Neste ano, os ônibus iluminados partirão em carreatas de três regiões da cidade para facilitar a mobilidade da população de pontos estratégicos da cidade.

As partidas ocorrem da Praça Charles Miller (Pacaembu), na Zona Oeste; da Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde), na Zona Leste, e do Shopping Interlagos, na Zona Sul.

Banda do Papai Noel

A banda “Jazz Brothers”, mais conhecida como a Banda do Papai Noel fará diversos shows. Para entrar no clima, os músicos se caracterizam do bom velhinho e apresentam um repertório repleto de temas natalinos nacionais e internacionais como “Jingle Bells”, “Noite Feliz”, “O Velhinho, Anoiteceu”, “Jingle Bells Rocks”, “Então é Natal”, “White Christmas”, “When the Saints”, “Quero Ver Você Não Chorar”, entre outras canções.

Festival Gastronômico

O Festival Gastronômico conta com 48 estabelecimentos da região central que prepararam menus e promoções exclusivas para participar do Festival de Natal no Triângulo SP.

Árvore da Paulista

A árvore da Paulista poderá ser vista até 26 de dezembro e fica na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, 2452, esquina com a Consolação.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Paulista Viva (APV) irá presentear a cidade de São Paulo com uma Árvore de Natal de 10 metros de altura na Av. Paulista. O projeto busca resgatar a tradição dos Natais em família e amigos reunidos e será a primeira com um espaço para interação do público para fotos instagramáveis.

Árvore da Coca Cola

A árvore da Coca-Cola FEMSA ficará disponível até 21 de dezembro, no Parque Villa-Lobos, que fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, em Alto de Pinheiros. A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro terá uma estrela brilhante no topo e decoração que remeterá às raízes natalinas.

A grande novidade deste ano é a Casa do Papai Noel totalmente instagramável, instalada na raiz da árvore de Natal. Com móveis de madeira e decorações típicas em vermelho, o espaço conta com quarto de presentes, cozinha com ceia natalina e a tradicional poltrona do bom velhinho.

Aberta à visitação de terça a domingo, das 15h às 21h.

Shopping Light

O Shopping Light promove um Natal com foco na diversidade. A decoração deste ano terá como tema “Candy e a Família Urso”, com itens para tocar no coração das crianças.

A ideia é fazer uma grande festa da diversidade e da inclusão, com personagens da Família Urso (brancos, negros e pardos), para que todas as pessoas se identifiquem com os personagens. Haverá ainda apresentação dos corais Mix no 10 de dezembro, às 14h e Coral Ser em Cena no dia 17 de dezembro, às 16h.