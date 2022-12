CPTM recebe inscrições para 38 vagas em curso de formação de maquinistas, em São Paulo

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está com inscrições abertas para 38 vagas em um curso de formação de maquinistas. Os interessados em participar do “Projeto Aluno Aprendiz” devem se inscrever pela internet até 21h do próximo dia 19. As aulas começam já no ano que vem e serão ministradas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Vila Leopoldina, em São Paulo.

Essa é a segunda edição do Curso de Aprendizagem Industrial Maquinista de Trens Metropolitanos, que tem duração de 12 meses. As aulas são voltadas para candidatos entre 18 e 24 anos, que tenham ensino médio completo e disponibilidade de horário de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Os selecionados ganharão uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e vale-refeição.

Os alunos receberão formação em Simuladores de Operação de Trens, visitas técnicas e aulas complementares nas áreas de Operação e Manutenção da CPTM. As aulas teóricas e técnicas serão ministradas no Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, na Lapa, que possui um protótipo de estação ferroviária e da via permanente, um simulador de operação de trens e vários laboratórios técnicos.

Já a fase prática profissional supervisionada será realizada na CPTM, no período das 8h às 17h, nos dias úteis, com acompanhamento da operação ferroviária.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Senai Leopoldina e não será cobrada nenhuma taxa. O processo seletivo será realizado por meio de avaliação de desempenho escolar com análise do histórico ou boletim obtidos no ensino fundamental.

