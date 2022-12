Apostou na Mega-Sena de R$ 135 milhões; Veja números sorteados

Hoje é dia de sorteio de prêmio milionário da Mega-Sena e o apostador que tiver a sorte de acertar os seis números mágicos da loteria pode engordar sua conta bancária em R$ 135 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados e veja se ficou milionário:

09, 15, 23, 25, 29, 30

Sábado sem ganhadores

No sorteio do último sábado, nenhum apostador levou o prêmio principal da Mega-Sena, que acabou acumulando novamente. Já a quina teve 100 ganhadores, com prêmio individual de R$ 65.769,20. Acertaram quatro números 8.588 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.094,03. Clique e veja os números de sábado.

Super Sete continua acumulada

No último sorteio da Super Sete ninguém levou o prêmio da loteria, que continua acumulado e deve pagar hoje R$ 6,3 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Confira os números da Super Sete:

1, 5, 0, 3, 6, 3, 2