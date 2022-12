Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 135 milhões nesta quarta-feira

O concurso 2548 da Mega-Sena, que será realizado na noite desta quarta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar a bolada de R$ 135 milhões para quem acertar a faixa principal. A loteria está acumulada, já que ninguém acertou as seis dezenas do sorteio anterior, que ocorreu no sábado (11).

Na ocasião, os números foram:

10 – 25 – 31 – 37 – 38 – 57

A quina teve 100 ganhadores, com prêmio individual de R$ 65.769,20. Acertaram quatro números 8.588 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.094,03.

Sorteio de hoje

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). O jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

