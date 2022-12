Ações de vacinação contra raiva vão até sábado na cidade de São Paulo; confira agenda completa

Confira as ações de vacinação contra raiva na Capital (Divulgação/Pixabay)

A Prefeitura de São Paulo está promovendo ações estratégicas de vacinação de cães e gatos contra a raiva até sábado (17).

Confira os horários e locais para levar seu pet:

Zona Leste

Dia 12, das 9h às 16h – Guaianazes - praça Gonçalo Ravasco

Dia 14, das 9h às 16h – Itaquera - rua Fontoura Xavier X rua Venturosa

Dia 15, das 9h às 15h – São Miguel - praça Coronel Albuquerque da Câmara

Dia 15, das 9h às 15h – Ermelino Matarazzo – rua Fábio José Bezerra X rua João Antonio de Andrade

Zona Sul

Dia 14, das 9h às 16h – Campo Limpo - rua Golzapari (Jardim Umuarama)

Centro

Dia 17, das 9h às 15h – Santa Cecília – rua Augusta nº 200 (Parque Augusta)

Proteção

A vacinação de cães e gatos é a melhor forma de garantir a manutenção de controle da raiva nas populações desses animais e, por consequência, na população humana. Ela é obrigatória e deve ser realizada anualmente.

Além de ser uma das mais antigas zoonoses conhecidas pela humanidade, a raiva é uma doença infectocontagiosa provocada por um vírus, transmitido normalmente pelo contato da saliva de animais doentes, na pele ou mucosa por mordeduras ou escoriações. A doença provoca a inflamação do cérebro (encefalite), fatal em praticamente todos os casos. Por isso a vacinação dos animais é tão importante.

Os animais, cães e gatos saudáveis, devem ser vacinados a partir dos três meses de idade. Para realizar a vacinação, o proprietário deve identificar, no comprovante de vacinação, o nome do animal e número do RGA (Registro Geral Animal). Cães bravios ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada, e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.

Na cidade de São Paulo, a Divisão de Vigilância de Zoonoses da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) possui 16 postos fixos, aos quais os cidadãos podem levar seus animais para serem vacinados gratuitamente. A consultar da relação dos postos pode ser feita aqui.

LEIA TAMBÉM: