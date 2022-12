VÍDEO: família se desespera ao ficar presa em carro em meio a alagamento em SP: “Vamos morrer aqui”

Família vive momentos de terror ao ficar presa em carro em meio a alagamento, em Campinas, no interior de SP (Reprodução/Twitter)

Uma família de São José dos Campos, no interior de São Paulo, viveu momentos de terror durante a chuva que atingiu a cidade de Campinas, que fica na mesma região, na tarde de domingo (11). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando pai, mãe e filha seguiam em um carro, que ficou ilhado no meio de um alagamento na Avenida Princesa d’Oeste. A água chegou a atingir o para-brisa do veículo e eles se desesperaram ao pedir ajuda aos bombeiros (veja abaixo).

Vídeo mostra família dentro de carro ilhado em alagamento durante chuva em Campinas pic.twitter.com/BtpSA6eiCk — Rápido no Ar (@rapidonoar) December 12, 2022

“Moça, a gente vai morrer aqui, pelo amor de Deus”, disse a filha ao ligar para pedir socorro. “Fala para o bombeiro vir rápido”, diz a mãe em seguida, em meio a gritos de desespero.

A aposentada Miriam Rezende, que gravou o vídeo, contou em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, que a família estava em um shopping e, mesmo chovendo, acessou a avenida. Como são de outra cidade, não sabiam que a avenida em Campinas é um ponto frequente de alagamento e acabaram ilhados.

“A água começou a pegar no para-brisa do carro e a gente tinha a impressão que a gente ia morrer sufocado. A gente ligou para o Corpo de Bombeiros, e eles falaram que vinham, mas demorou muito. Foi faltando ar, porque você entra em desespero e vai faltando ar”, disse ela.

Populares chegaram a tentar ajudar a retirar a família do veículo, mas não conseguiram em função da forte enxurrada. Assim, eles permaneceram no carro por cerca de 30 minutos aguardando os bombeiros, saindo apenas quando o nível da água diminuiu. Eles não se feriram.

“A gente pensou em sair do carro, mas não dava, a água estava muito forte. A gente ia ser levado”, relatou Miriam.

A aposentada contou, ainda, que outro carro foi arrastado e por pouco não atingiu o veículo em que ela e a família estavam. “A gente nunca tinha passado por uma situação dessa”, lamentou ela.

