Veja tudo o que se sabe até agora sobre explosão de mala no Aeroporto em Guarulhos

Uma mala de um passageiro explodiu na manhã da última segunda-feira (12) no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu por volta das 9h. Por conta da explosão, parte do teto do aeroporto se desprendeu, uma vez que a bagagem chegou a bater no forro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento da explosão. Assista:

Máquina para fazer água com gás

O dono da bagagem vinha nos Estados Unidos e trazia consigo uma máquina para fazer água com gás, equipamento que teria provocado a explosão.

Ainda não se sabe, porém, se houve vazamento no cilindro de dióxido de carbono, que fica acoplado à máquina. A perícia na área e no objeto deve determinar o que de fato ocorreu.

Caminho da mala

Flider Nascimento de Moraes, dono da mala, disse à TV Globo que estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos para pegar um voo até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já havia passado pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago.

“Na hora que explodiu, eu fiquei sem reação. Foi quando eu estava fazendo o check-in para ir para Belo Horizonte. A máquina que explodiu. Fiquei muito preocupado, com medo. Imagina se tivesse explodido dentro do avião. Esse foi meu choque”, afirmou Flider à reportagem.

Em nota, a GRU Airport, que administra o terminal, confirmou que houve uma “intercorrência com spray enquanto a bagagem estava na área de check-in. Uma perícia será feita na área.”

“A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. O aeroporto está operando normalmente”, completou.

