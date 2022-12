Será que vai chover mais? Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em SP

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo hoje Pixabay (Divulgação)

A terça-feira (13) começou chuvosa na cidade de São Paulo, com direito até a estado de atenção para alagamentos, já encerrado. Segundo a previsão meteorológica do Climatempo, porém, as precipitações podem voltar ao longo de todo o dia.

Há 90% de chances de chuvas, no volume de 35mm. À noite pode chuviscar, e o céu ainda fica nublado.

As temperaturas deram uma trégua. A mínima fica na casa dos 17ºC, por volta das 20h, enquanto a máxima vai chegar aos 25ºC, no começo da tarde.

A umidade do ar varia entre 65% e 85%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol se põe às 18h48.

Previsão para amanhã

Na quarta-feira (14), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite terá a presença de muitas nuvens. Diferentemente desta terça-feira, não há previsão de chuva.

Os termômetros marcam entre 16°C e 26°C, enquanto a umidade do ar parte de 49% e chega a 90%.

O sol nasce às 5h13 e se despede da Capital às 18h48.

