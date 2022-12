Morre fundador da comunidade católica Canção Nova

Morreu na noite de ontem (12) o fundador da comunidade católica Canção Nova, monsenhor Jonas Abib. Ele tinha 85 anos e estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo desde maio de 2021. A causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Ele faleceu em sua casa em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O velório começa hoje (13) e segue até quinta-feira (15), na Canção Nova em Cachoeira Paulista.

Natural de Elias Fausto (SP), o padre Jonas Abib foi um dos religiosos que se destacaram em ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e na realização de grandes eventos de evangelização. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 1964, com o lema: “Feito tudo, para todos”, e fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978.

Nota de pesar

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, lamentou o falecimento e disse que o líder religioso era um espírito iluminado, um visionário que levou a palavra do Senhor a milhões de paulistas. Destacou seu trabalho de evangelização ao criar a maior rede de comunicação da Igreja Católica no Brasil, além das missões de propagação da fé em outros países. “Compartilho com todos os fiéis da Canção Nova a admiração e o respeito pela obra do monsenhor Jonas Abib. Devemos nos confortar com a certeza de que sua alma imortal está com Cristo”, afirmou Garcia em nota.