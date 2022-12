Licenciamento 2022: carros placa final 0 tem até final do mês para quitar imposto

Proprietários de carro com placa de São Paulo final 0 que ainda não quitaram o licenciamento 2022 têm até o último dia útil do mês para quitar o imposto.

O pagamento pode ser feito diretamente no guichê de autoatendimento de qualquer banco credenciado, pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas credenciadas. O licenciamento tem taxa única para carros novos e usados, de R$ 144,86.

A partir do dia 1º de janeiro, qualquer motorista com placa final 0 que for parado sem o licenciamento quitado terá seu carro guinchado para o pátio do Detran.SP, além de receber multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

SEM PENDÊNCIA

Para efetuar o licenciamento, é necessário que o veículo não tenha nenhuma pendência no Detran.SP, como multas e parcelas de IPVA atrasada, caso contrário será preciso quitar todos os atrasados para depois efetuar o pagamento do imposto.

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.