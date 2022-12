Estado de atenção para alagamentos é encerrado em São Paulo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, encerrou o estado de atenção para alagamentos em toda a Capital na manhã desta terça-feira (13).

As zonas Norte, Leste, Oeste, Sul, Sudeste, além do Centro e das marginais Tietê e Pinheiros, estavam sob a classificação desde as 7h11. Às 8h45, foi decretado o fim do risco.

As precipitações de moderada a forte intensidade que atingiram a cidade no início da manhã se afastaram, porém ainda permanece condição de tempo instável e chuvoso no decorrer do dia.

Não houve transbordamento de córregos, apenas formação de alagamentos e rajadas de vento em torno dos 46km/h.

Como se proteger

Algumas medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos. Confira dicas valiosas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) através do número 156 ou entre no site da CET para verificar o trânsito nas principais vias.

