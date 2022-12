Cidade de São Paulo oferece atividades de geração de renda para o período natalino; confira

A Prefeitura de São Paulo vai oferecer atividades em diversos locais da Capital voltadas ao empreendedorismo com foco no período natalino. O público terá acesso à orientação gratuita de equipe especializada com o objetivo de gerar renda ainda em 2022.

Na quinta-feira (15), das 10h às 13h, será realizada a segunda oficina Ceia de Natal Econômica no Cresan Vila Maria, na Zona Norte. Nela serão partilhadas dicas de planejamento de cardápio, lista de ingredientes, melhores locais para compra, aproveitamento integral e possibilidades de substituições de ingredientes, além de técnicas de preparo que otimizam tempo e gastos. Também será apresentada uma versão vegetariana da receita.

Entre os dias 17 e 24 de dezembro, a Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha e a 2ª Edição do Projeto da Vila de Natal e Parada de Natal recebem artesões e manualistas credenciados pelo Programa Mão e Mentes Paulistanas, que tem como objetivo capacitar e auxiliar os participantes na comercialização de seus produtos, na expansão do setor de artesanato e na geração de renda destes autônomos.

Serviço:

Oficina - Ceia de Natal Econômica Cresan Vila Maria

Data: 15 de dezembro

Horário: 10h às 13h

Local: Cresan Vila Maria, Rua Sobral Júnior, 264 - Vila Maria Alta

Mais informações: (11) 2967-0755

Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Data: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro

Horário: das 10h às 19h (Sábado) e 10h às 13h (Domingo)

Local: Mercado Municipal da Penha, Av. Gabriela Mistral, 160 - Penha de França

2ª Edição do Projeto da Vila de Natal e Parada de Natal

Data: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro

Horário: das 12h às 21h

Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó