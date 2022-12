Chuva deixa cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, na manhã desta terça-feira (13), por causa da chuva que atinge várias regiões. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, há riscos de que as vias fiquem cheias d’água em função da elevação das cotas de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável, com pancadas variando de intensidade.

Estão em estado de atenção, desde às 7h11, as zonas Norte, Leste, Oeste, Sul, Sudeste, o Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros.

O CGE destacou que a chuva desta manhã está associada a aproximação de uma frente fria que se aproxima de São Paulo, trazendo chuva generalizada com intensidade moderada, por vezes forte em alguns momentos.

Previsão

De acordo com a Climatempo, a temperatura máxima hoje chega aos 25°C, com céu nublado e pancadas de chuva durante a manhã, tarde e noite. O acumulado de água pode chegar a 35mm.

Já na quarta-feira (14) a chuva deve dar uma trégua e o sol aparece ao longo do dia em meio a nuvens. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima, 26°C.

Dicas do CGE para evitar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

