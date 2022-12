Cate recebe trabalhadores em estações do Metrô de São Paulo; veja locais e horários

Associação prevê criação de mais de 700 mil vagas temporárias no 1º trimestre de 2022 Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A agenda de ações de fim de ano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo continua com a presença de unidades móveis do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) em estações do Metrô da cidade, nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

Entre os serviços oferecidos nos locais estão a inscrição em processos seletivos de vagas de emprego ou em cursos e programas promovidos pela secretaria, além de orientação especializada sobre empreendedorismo.

Nas estações, também estará presente a Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), com atendimento focado em empreendedorismo, suporte ao MEI (Microempreendedor Individual) e cursos voltados ao desenvolvimento de negócios. As próximas ações ocorrem nos dias 14 e 15, na estação Ana Rosa; nos dias 21 e 22, na Vila Madalena; e nos dias 28 e 29, na Tucuruvi .

Serviço:

Cate Móvel e Ade Sampa na Zona Sul

Local: estação Ana Rosa – Linha 1-Azul

Data: 14 e 15 de dezembro

Horário: das 9h às 15h

Cate Móvel e Ade Sampa na Zona Oeste

Local: estação Vila Madalena – Linha 2-Verde

Data: 21 e 22 de dezembro

Horário: das 9h às 15h

Cate Móvel e Ade Sampa na Zona Norte

Local: estação Tucuruvi – Linha 1-Azul

Data: 28 e 29 de dezembro

Horário: das 9h às 15h

