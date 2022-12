‘Boa noite, Príncipe’: Mulher seduzia e drogava homens para roubar dinheiro pelo celular

Com apenas 24 anos, Raquel de Melo Pereira já tem 13 passagens por furtos, estelionato e Injúria na polícia do Rio de Janeiro. Ontem, ela foi presa mais uma vez por aplicar golpes no qual ela seduzia homens para roubar dinheiro de suas contas pelo aplicativo do celular.

De acordo com os policiais que investigaram o caso, ela usava a beleza para atrair e ganhar a confiança dos homens, deixando-se seduzir para passar a noite com eles, quando ela conseguia drogá-los e acessar as contas de banco a partir de seus celulares, limpando todo o dinheiro que ele tivesse por meio de transferências bancárias. Em um dos casos, ela fez várias transações com cartões de crédito de uma das vítimas usando uma máquina de cartões que carregava consigo na bolsa.

Raquel estava na mira da polícia há algum tempo após vítimas a denunciarem como estelionatária. Após serem roubadas, as vítimas eram abandonadas dopadas em quartos de hotéis e motéis por horas, o que lhe dava tempo hábil para desaparecer.

Segundo o delegado Vilson de Almeida Silva, responsável pela investigação, Raquel era bonito, jovem e hábil golpista, por isso conseguiu fazer várias vítimas. Ela foi presa na 35º Distrito, de Campo Grande, no Rio, e vai responder novamente por furto e estelionato.

