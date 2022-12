Arquiteta denuncia ex-marido por invadir apartamento e furtar 19 gatos, em Salvador

A arquiteta Iacina Meira, de 56 anos, procurou a polícia para registrar uma queixa contra o ex-marido, identificado como Ismar, por invasão de domicílio e furto. Segundo ela, o homem entrou no imóvel, quer fica em Salvador, na Bahia, sem sua permissão e furtou 19 gatos de estimação.

O furto ocorreu no último dia 29 de novembro. Segundo reportagem do site G1, até segunda-feira (12), a mulher informou que seguia sem saber qual o paradeiro dos animais. Além disso, Ismar ainda não tinha se apresentado para prestar esclarecimentos.

A arquiteta contou que ela e o ex-marido se separaram em 2015. Na ocasião, ela ficou com o apartamento em que eles moravam, com a guarda dos três filhos do casal e com os gatos. Segundo ela, mesmo antes do rompimento, Ismar sempre demonstrou que não gostava dos felinos.

“No dia 29, à noite, meu filho foi alimentá-los, quando se deparou com a fechadura trocada. Ele não conseguiu acessar o apartamento. Eu perguntei: ‘você está ouvindo os miados deles?’. Ele respondeu: ‘Estou ouvindo um miado bem distante, como se eles estivessem presos’. Mas era o Batman [um dos gatos], que estava na escada, o único que escapou”, contou ela.

Iacina disse que o ex-marido teve auxílio de um chaveiro para abrir a porta e invadir o apartamento. Assim, a advogada que a defende, Ana Rita Tavares, diz que Ismar cometeu crimes e pede que as autoridades tomem providências.

“Ele cometeu três crimes. Um é o de maus-tratos aos animais. Retirar os animais da condição em que viviam, de ter alimentação certinha, de ter amparo, de ter proteção, e estarem acostumados com aquele ambiente, protegidos, é crime de maus-tratos. O segundo crime foi a violação de domicílio”, disse a advogada ao G1.

“Ele jamais poderia entrar sem ter o consentimento dela. Além desses dois crimes, houve o furto qualificado, porque ele furtando os animais, utilizando um meio de abrir a porta como ele fez, através de um chaveiro, ele praticou o crime”, ressaltou Ana Rita.

A Polícia Civil disse que Ismar já teve seu depoimento marcado e que o caso segue sendo investigado.

O homem foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou.

