3X0: Vitória de Argentina sobre Croácia garante vaga na final da Copa, mas não escapa de memes nas redes

Com a garantia da final da Copa do Mundo, a Argentina venceu a Seleção Croata por 3 a 0, nesta terça-feira (13). Embora o Brasil tenha sido eliminado nas quartas de final, os brasileiros continuam insistindo nos memes que regem a competição ao caminhar para o final da disputa, no Catar.

O senso de humor do brasileiro tomou conta das redes sociais, mesmo com o Brasil fora da competição. No Twitter, o assuntou rendeu diversas hashtags e memes em relação à partida de hoje.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, a Seleção Argentina marcou o primeiro gol, sendo protagonizado pelo Camisa 10, Lionel Messi após marcar pênalti. Em seguida. A partida entre Argentina e Croácia rendeu diversas postagens nas redes, confira:

*Croácia leva 2 gols da Argentina em 5 minutos*



Brasileiros de todas idades: pic.twitter.com/VXCMtaRRKn — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 13, 2022

croácia desgraçada eliminou o brasil pra ser humilhada pra argentina

Parabéns Brasil...



Já não basta a dor da eliminação tem que ver a Argentina ( Messi)ganhando fácil da mesma Croácia que eliminou o Brasil 🤡🤡🤡



Aprende Brasil! pic.twitter.com/okPZgPBv2K — Vando Oliveira (@VandoOliveira26) December 13, 2022

e se todo mundo concordasse em se fazer de doido e fingir que o brasil ainda ta na copa e vamos ganhar o hexa fodase copa do mundo é uma construção social vamos ser felizes

pic.twitter.com/kLNqRwy5aH — acervim (@acervim) December 13, 2022

A Croácia eliminou o Brasil e perdeu da Argentina de 3 × 0 kkkkk



aprende Brasil | aprende Tite | como o Brasil | por 4 | Messi | ganhar o hexa | obrigado Tite | como o Brasil | parabéns Brasil | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/5ksacsird7 — P𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 M𝑎𝑙𝑖𝑘 (@belieber_hokage) December 13, 2022

Eu vendo a Argentina fazer 3 gols

Na seleção que eliminou o Brasil pic.twitter.com/ukGCz6xn7H — Soldado Ferido (@SoldadoFerid0) December 13, 2022

Eu odeio a Argentina pq ela me obriga a torcer pela frança de mbappe ser campeã pic.twitter.com/HCkTZZTVGV — Hugo Leonardo (@tv2000000) December 13, 2022

conto com marrocos pra tirar frança do caminho e meter uma goleada na argentina pic.twitter.com/9gJ6GsfPFg — rebecca com dois c 🇧🇷 (@beccaqs) December 13, 2022

imagina hoje ali o fred olha pro lado tá o messi com a bola no pé e a argentina descendo com 4 pra cima do brasil pic.twitter.com/9SB0DbStJx — o hexa não vem mais (@httplfn) December 13, 2022

Por um triz

A Copa do Mundo este ano trouxe diversas surpresas com os jogos na fase inicial da competição. Sediada no Catar, país do Oriente Médio, as expectativas das Seleções estavam nas alturas para o tão sonhado título. Embora a primeira rodada tenha trazido um cenário inesperado à Argentina, os ‘hermanos’ conseguiram reverter a situação.

Nem mesmo o Camisa 10, Lionel Messi, pôde salvar sua equipe, que sofreu a virada para a Arábia Saudita de 2 a 1 na primeira fase.

Embora a derrota tenha sido uma surpresa à Seleção, a Argentina mostrou não ter perdido as esperanças. A Federação de Futebol da Argentina, a AFA, compartilhou um clipe musical de incentivo aos jogadores.

‘Vayas Donde Vayas’ (Onde quer que você vá, em tradução livre), é o nome da nova música compartilhada esta semana pela AFA. As vozes são dos cantores argentinos: Rusherking, Chaqueño Palavecino, Emanero, Soledad Pastorutti e Pablo Vescano.

Correndo o risco de ser eliminado caso perdesse do México no próximo jogo, a Argentina deu a volta por cima, garantiu sua vaga nas oitavas de final e chegou ao último estágio da Copa do Mundo. A Seleção deverá pegar o Marrocos ou a França na final da competição, dependendo do placar dos times estabelecidos nesta quarta-feira (14), às 16h.