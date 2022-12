Quina 6022 sorteia R$ 700 mil; veja os números sorteados

Após premiar um apostador no Rio de Janeiro no sorteio de sábado, a Quina retoma nesta segunda-feira (12) seu sorteio com prêmio estimado em R$ 700 mil.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira para a Quina:

18, 34, 43, 60, 65

Apostador sortudo

Um apostador da cidade do Rio de Janeiro acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 6021 da Quina na noite do último sábado (10) e ganhou R$ 4.756.204,00.

Também foram premiados 238 apostadores acertaram a quadra (quatro números) e levaram para casa prêmio de R$ 1.764,52 cada um. Outros 10.545 jogadores fizeram o terno (três números) e ganharam R$ 37,92. Os números sorteados no sábado foram 05, 08, 10, 55, 80.

Super Sete continua acumulada; veja números do sorteio

O prêmio da Super Sete ainda não saiu para nenhum apostador e continua acumulado, de acordo com a Caixa, e nesta segunda-feira quem tiver a sorte de acertar as sete dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 6,1 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira:

1, 1, 3, 6, 4, 8, 3