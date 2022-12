Pelé tem melhora do quadro clínico, diz boletim médico; filha tira foto com ex-jogador em hospital

Kely Nascimento, filha de Pelé, posta foto segurando a mão do pai no hospital (Reprodução/Instagram)

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue apresentando melhora do quadro clínico, segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira (12) pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Por enquanto, não há previsão de alta. Filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento postou uma foto segurando a mão do pai nesta manhã (veja abaixo).

“Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, diz o boletim médico.

Pelé foi internado no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Ele passou por uma cirurgia para remoção em 4 de setembro de 2021. Desde então, o ex-jogador é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

Filha posta foto com jogador

Nesta manhã, Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, postou uma foto segurando a mão do pai no hospital. Em outra, ela agradeceu pelo café recebido e pelo “trabalho remoto”.

Ela mora nos Estados Unidos e já tinha divulgado nas suas redes sociais que viria ao Brasil para ver o ex-jogador e para passar as festas de fim de ano ao lado de familiares.

Homenagens

Desde que foi internado, o Rei do Futebol passou a receber diversas homenagens nas redes sociais. Uma dela foi do Santos, que publicou uma mensagem desejando melhoras ao ídolo: “”É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei Pelé!”, diz a mensagem.

É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei @Pele! 👑🤍🖤 pic.twitter.com/ozCM4TXzxc — Santos FC (@SantosFC) December 3, 2022

Além desta, antes da derrota da Seleção Brasileira por 1 a 0 para o time de Camarões, no último dia 2, os torcedores brasileiros que estavam no estádio Lusail, no Catar, estenderam uma bandeira verde e amarela gigante com uma foto de Pelé de costas vestido com a camisa “10″ e a mensagem “Pelé, get well soon” (“Pelé, melhore logo”).

Antes da eliminação do Brasil na Copa, no último dia 9, para a Croácia, outras homenagens tanto de jogadores quanto da torcida foram registradas.

