O que a polícia sabe sobre o casal que vendia rifas executado na Bahia

Ainda não está claro para a polícia os motivos do assassinato do casal morto a tiros no último domingo, na praia da Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Bahia. O que se sabe até agora é que Hynara Santa Rosa da Silva, de 39 anos, e Rodrigo da Silva Santos , 33, vendiam rifas na internet e possuíam mais de 100 mil seguidores.

Eles eram conhecidos nas redes como DG e Naroka Rifas, tinham dois filhos e passavam o final de semana na praia quando foram alvejados na cabeça e no peito, características de execução.

No mesmo dia, antes do crime, eles publicaram imagens em suas redes sociais passeando de moto aquática e gravaram vídeos. Hynara havia falado com uma amiga de infância e postou um vídeo falando que tinha ficado triste após ver fotos do passado, postadas por uma amiga de infância. Dizia estar com saudades do tempo em que estudava.

Segundo os amigos, os dois trabalhavam na empresa de rifas como sócios há apenas dois anos, mas o negócio já atraia milhares de compradores de rifas que sorteavam prêmios de R$ 6 mil a R$ 50 mil e os resultados eram constantemente publicados nas contas das redes da empresa.

Seguidores d e DG e Hynara acreditam que eles tenham sido mortos por inveja ou porque seu negócio estava atrapalhando terceiros. “Eles tinham muito sucesso, cresceram bem e todo mundo estava vendo. Isso gera inveja”, disse uma seguidora.

Os peritos da polícia estiveram no local em busca de evidências que leve até o criminoso e ao motivo do crime. Os corpos do casal já passaram pelo IML de Salvador e foram enterrados nesta segunda-feira, na Bahia.