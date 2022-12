Menores infratores enforcam servidor da Fundação Casa com lençol para fugir

Neste domingo, um grupo de adolescentes infratores estrangulou e matou um dos servidores responsáveis pela segurança interna com um lençol, fez outros três reféns e conseguiu fugir da Fundação Casa, unidade do Guarujá, no litoral paulista.

No local, trabalhavam dois agentes e um coordenador neste domingo. Por volta das 22h todos os menores já estavam em seus quartos esperando as portas serem fechadas. Um dos agentes disse à polícia que ouviu um barulho no andar de cima e foi checar, encontrando um colega seu caído no chão. Ao entrar no quarto dos menores, segundo ele, os menores aplicaram um mata-leão e o dominaram. Ele e seu colega foram amarrados. Antes de fugir eles estrangularam dos servidores amarrados com lençol e ele morreu no local, antes da chegada da ajuda médica.

Assim que dominaram o coordenador, eles pegaram a chave da porta e tiveram acesso ao refeitório, onde arrebentaram a janela e conseguiram fugir pulando o alambrado. Sete menores conseguiram escapar, mas um deles foi capturado horas depois.

Na rua, o grupo de infratores conseguiu roubar carros na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e fugiram para as comunidades da região, entre elas a do Caranguejo, segunda polícia. Um deles tentou fugir pela mata, mas foi perseguido e se entregou em seguida aos policiais.

A Corregedoria Geral da Fundação Casa disse em nota que comunicou o judiciário e as famílias dos fugitivos e prestou solidariedade aos familiares do servidor morto.

A polícia decretou a apreensão cautelas dos suspeitos pela morte do servidor, que serão acusados pela prática de ato infracional ao crime de evasão mediante violência, lesão corporal e homicídio.