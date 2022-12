Mala de passageiro explode em terminal no Aeroporto de Guarulhos; entenda o que aconteceu

Mala de passageiro explode no Aeroporto de Guarulhos, em SP, e danifica parte do teto (Reprodução/Twitter)

A mala de um passageiro explodiu na manhã desta segunda-feira (12) no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com o impacto, parte do teto da área de check-in caiu. Apesar do susto, não há informações sobre feridos.

PERIGO: Mala de passageiro explode no Aeroporto de Guarulhos. De acordo com informações de fontes no terminal, o homem transportava gás comprimido em uma máquina para fazer água com gás. Ele trouxe 3 cilindros em um voo de Orlando-EUA, e iria para BH. Não houve feridos. pic.twitter.com/Q64Ry0h8Zr — Renato Souza (@reporterenato) December 12, 2022

O caso ocorreu por volta das 9h. O dono da bagagem disse que estava nos Estados Unidos e desembarcou em São Paulo para fazer uma conexão para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele trazia na mala uma máquina para fazer água com gás e ela teria provocado a explosão.

Antes de desembarcar em Guarulhos, o passageiro disse que já tinha passado pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago e que não percebeu problema com a máquina.

MALA DE PASSAGEIRO EXPLODE EM AEROPORTO: A mala explodiu no Aeroporto de Guarulhos, na manhã de hoje. O caso foi registrado no Terminal 1 por volta das 9h. Segundo a GRU Airport, houve uma "intercorrência" com um spray em uma bagagem que estava no check-in do terminal. #Aeroporto pic.twitter.com/XzOEzjzp4L — Reginaldo Lima🇧🇷🔴⚫ (@coronel_lima1) December 12, 2022

Em nota, a GRU Airport, administradora do local, confirmou que houve um problema com um spray em uma bagagem aérea que estava no check-in do terminal.

“A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano”, disse a empresa, que ressaltou que a área foi isolada e que as operações do aeroporto não foram prejudicadas.

Imagens exibidas pela TV Globo mostraram que parte do forro do teto caiu, já que a mala foi jogada para cima, e que vários objetos ficaram espalhados no chão. A mala também ficou destruída.

