Julgamento de anestesista que estuprou mulher em parto começa hoje; há suspeita de mais duas vitimas

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, denunciado por abusar sexualmente de uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, no Rio de Janeiro, em julho desse ano, começa a ser julgado na manhã desta segunda-feira (12). A audiência por estupro de vulnerável ocorre no Fórum de São João de Meriti.

Ele está preso desde o último dia 11 de julho, quando foi flagrado em imagens abusando da paciente. Novas imagens divulgadas recentemente pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, mostram que Giovanni colocou em risco a vida da paciente para cometer o estupro. Isso porque desligou o aviso sonoro de monitoramento.

Além disso, de acordo com o inquérito que investigou o caso, Giovanni fez sete aplicações de sedativos na gestante. Os peritos dizem que a quantidade de anestésicos extrapolou o que é normalmente utilizado em uma cesariana.

A audiência de instrução e julgamento que começa hoje pode durar no máximo 60 dias. Primeiro serão ouvidas a vítima e seu marido, depois as oito testemunhas de acusação. Em seguida, será a vez das oito testemunhas de defesa.

O anestesista segue preso em uma cela individual do pavilhão 8 de Bangu, destinado a detentos com curso superior. Ele está isolado por conta de ameaças. Assim, por questões de segurança, ele deve ser ouvido na audiência por meio de videoconferência.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

Novas imagens

As imagens foram registradas por um celular escondido em um armário. A defesa do anestesista alegou que a captação foi ilegal, porque foi produzida sem conhecimento dos envolvidos e sem autorização da Polícia ou do Ministério Público.

A Justiça, contudo, reforçou que crimes dessa natureza quase sempre são cometidos às escondidas, destacou o fato de a vítima estar sedada e disse que a captação foi feita por profissionais de saúde, que tinham o dever de proteger a mulher grávida.

No vídeo, é possível ouvir que alarmes sonoros começam a disparar. Ainda de acordo com a perícia, os alarmes são do monitor multiparâmetro, que podem corresponder à queda de saturação de oxigênio da paciente. Além da alta sedação e da falta de máscara de oxigênio, Giovanni ainda obstruiu as vias aéreas da vítima.

O barulho chama a atenção dos médicos na sala de parto, e o anestesista desativa o sinal sonoro, enquanto continua o estupro.

Mais duas possíveis vítimas

Durante as investigações, a Polícia Civil instaurou mais três inquéritos contra o anestesista. De acordo com a delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti e que fez a prisão em flagrante, há indícios de que ele tenha feito pelo menos mais duas vítimas, já que no dia em que estuprou a mulher ele participou de mais dois partos.

Há ainda um inquérito que investiga se ele cometeu o crime nos outros dois hospitais por onde trabalhou, que são o Hospital da Mulher de São João e o Hospital da Mãe em Mesquita.

Os casos continuam sendo investigados.

Recursos da defesa

Depois da prisão do anestesista, a defesa dele entrou com um recurso pedindo que ele respondesse ao processo em liberdade, mas a Justiça negou.

Depois, foi solicitado que ele passasse por um teste de sanidade, com o argumento de que Giovani tem quadro de transtorno psicológico na família e estava tomando medicamento para aumentar a libido e que, talvez, por isso não estivesse respondendo por seus atos. A Justiça também negou essa solicitação.

