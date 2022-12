Frente fria deve trazer chuva e derrubar temperaturas em SP; confira a previsão

Uma frente fria deve derrubar as temperaturas em São Paulo ao longo desta semana. Depois de um fim de semana quente, as máximas devem chegar ao máximo até 22°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no clima deve afetar todos os estados do Sudeste.

Na capital paulista, a frente fria faz com que as temperaturas caiam, deixando a mínima em 19ºC e máxima em 22ºC entre esta segunda-feira (12) e sexta-feira (16). Também há previsão de chuva, sendo que o acumulado previsto é de até 25 mm.

Conforme a Climatempo, o risco de temporais aumenta hoje em todas as regiões do estado, sendo que as pancadas devem ser mais fortes em cidades paulistas que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul e Paraná. As temperaturas seguem altas por causa do calor que antecede as frentes frias.

Na terça-feira (13), estas instabilidades aumentam na capital paulista, assim como as condições de temporais e chuva volumosa no estado de São Paulo. As máximas devem variar de 25°C a 26°C, com céu encoberto.

Já na quarta-feira (14), a frente fria se afasta mais em direção ao oceano e as instabilidades começam a ganhar força no centro-norte do país, com a chuva mais forte concentrada entre Minas Gerais e Goiás. A chuva diminui bastante no estado de São Paulo e o sol volta brilhar com mais força durante o dia.

