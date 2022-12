Ator José Dumont tem julgamento por estupro de vulnerável adiado no RJ; entenda o motivo

O ator José Dumont, de 72 anos, que virou réu pelo crime de estupro de vulnerável, teve o primeiro julgamento do caso adiado por falta de testemunhas de acusação. A sessão seria realizada no último dia 7 no Fórum da Capital, no Centro do Rio de Janeiro, mas precisou ser remarcada. O advogado André Garcia, que representa a família da vítima, disse que a nova data está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2023.

No julgamento, seriam ouvidos a mãe do adolescente de 12 anos que teria sido estuprado, os policiais responsáveis pela investigação, além do próprio ator. Como o caso corre em segredo de Justiça, a imprensa não pôde acompanhar a sessão. No fim, ela acabou adiada por falta das testemunhas de acusação.

Dumont é acusado de abusar sexualmente do adolescente de 12 anos. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele teria, inclusive, pagado R$ 1 mil ao garoto após cometer o crime.

Durante as apurações deste caso, o acabou preso no último dia 15 de setembro, quando policiais encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e computador do artista.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público por armazenamento de pornografia infantil e virou réu. Após uma audiência de custódia, foi liberado do presídio no último dia 12 de outubro, quando passou a usar a tornozeleira eletrônica.

Acusado por pedofilia, ator José Dumont soma mais de 40 anos de carreira como ator (Reprodução/TV Globo)

Abuso do adolescente

No último dia 17 de novembro, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), pediu novamente a prisão preventiva do ator por conta das evidências obtidas sobre o abuso sexual do menor de 12 anos. O artista passou a ser investigado depois que câmeras de segurança do condomínio onde o ator mora, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, mostraram ele beijando e fazendo carícias no menor.

A defesa dele nega as acusações e diz que Dumont “se considera” um padrinho do menino e conhecia toda a família dele.

A polícia informou que ele se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes. Dessa forma, a polícia diz que, em liberdade, ele representa risco a outras crianças e adolescentes.

A mãe do garoto foi ouvida na delegacia e contou que só tomou conhecimento sobre o que ocorreu com seu filho após vizinhos denunciarem as suspeitas de estupro no entorno da residência do ator.

O advogado da família endossou que outras crianças podem ter sido vítimas de Dumont e que, fora da prisão, ele poderia coagir as famílias a ficarem em silêncio.

No entanto, o caso ainda é analisado pela Justiça e o ator permanece respondendo aos processos em liberdade.

