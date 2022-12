Previsão do tempo: veja como ficam as temperaturas em São Paulo neste fim de semana

Veja a previsão do tempo para este fim de semana em São Paulo Jannoon028/Freepik (Divulgação)

O fim de semana será de muito calor na cidade de São Paulo, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

Neste sábado (10), a temperatura máxima vai chegar aos 34ºC por volta das 14h. A mínima fica na casa dos 17º, logo no começo da manhã.

O dia será de sol com algumas nuvens. Não chove.

A umidade do ar varia entre 26% e 70%.

Previsão para amanhã

No domingo (11), a máxima também será de 34ºC, com pico registrado no mesmo horário, e mínima será de 19ºC entre 2h e 6h da manhã.

O paulistano pode esperar sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite, em volume estimado de 5mm - há 90% de chances de precipitações.

A umidade parte de 34% e chega a 85%, diz o Climatempo.