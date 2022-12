Mega-Sena pode pagar R$ 125 milhões neste sábado

A Mega-Sena, concurso 2547, pode pagar a bolada de R$ 125 milhões na noite deste sábado (10) ao felizardo que adivinhar as seis dezenas da sorte.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

O jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.

Último sorteio da Mega-Sena

O último da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (7), não teve ganhadores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou.

Veja os números de quarta-feira sorteados para a Mega-Sena:

03, 23, 28, 34, 38, 48

Ao todo, 128 apostadores acertaram a quina (cinco pontos) e receberam, cada um, R$ 49.345,74. Outros 9.138 jogadores marcaram a quadra (quatro acertos) e ganharam R$ 987,43.

LEIA TAMBÉM: