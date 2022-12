Homem que levou choque em poste em SP está em coma induzido; estado de saúde é grave

O técnico de instalação em fibra ótica que levou um choque enquanto realizava um serviço de manutenção em um poste em Bauru, no interior de São Paulo, está internado em estado grave e é mantido em coma induzido. As informações foram reportadas pelo irmão da vítima, Fernando Moraes da Silva, ao “UOL”.

Segundo o familiar, Rodrigo Moraes da Silva, de 40 anos, se encontra na ala de queimados da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Bauru. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau nos braços, peito, costas e rosto e tem sido mantido inconsciente pelos médicos.

“O médico nos disse que meu irmão não suportaria a dor se estivesse acordado”, afirmou Fernando à reportagem do portal de notícias, acrescentando que órgãos internos não foram afetados.

O irmão do técnico disse ainda que tanto ele quanto a cunhada e a mãe não tiveram coragem de assistir ao vídeo que circulou nas redes.

“Eu não consegui assistir, é muito desesperador. As roupas pegam fogo, ele entra em combustão. É difícil de ver. Mas é preciso dizer que o que ocorreu com ele foi um milagre. Sobreviver a um acidente como esse é mesmo um milagre de Deus. Está evidente que ele foi vítima de uma descarga de alta voltagem. As razões, o porquê, vamos deixar para a polícia investigar”, disse Fernando.

Com ou sem EPI?

O rapaz fez questão de dizer que Rodrigo estava usando EPI (Equipamento de Proteção Individual) no momento do acidente.

“O vídeo não pega a cena toda. O capacete dele fica todo chamuscado logo que ele leva a primeira descarga, cai no chão. Ele está seguro ao poste pelo cinto de segurança. Tanto que tem uma certa dificuldade para se desvencilhar quando, após desmaiar por alguns segundos, consegue ficar consciente de novo”, afirmou.

Já a luva isolante, disse Fernando, é um tipo de EPI que os instaladores de internet e de cabos de fibra ótica dificilmente são obrigados a usar.

Rodrigo deve permanecer internado até que seja possível retirá-lo do coma induzido. Os médicos já adiantaram que a recuperação será lenta e gradual.

LEIA TAMBÉM: