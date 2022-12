Adolescentes e criança morrem após serem atingidos por fio de alta tensão

Um cabo de alta tensão caiu durante uma forte chuva e atingiu dois adolescentes e uma criança de 5 anos na noite da última sexta-feira (9) no DF (Distrito Federal). As vítimas - da mesma família - não resistiram e morreram.

Um morador do local tentou salvar um dos adolescentes, de 14 anos, utilizando um pedaço de madeira para afastá-lo do fio. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, os militares solicitaram que a Neoenergia desligasse a energia do cabeamento e iniciaram uma manobra de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso.

As outras duas vítimas, que sofreram choque elétrico, também foram atendidas. A adolescente, de 15 anos, e a criança, de 6, estavam inconscientes, sem sinais vitais e feridas. Ambas tiveram óbito declarado no local.

Carro também foi atingido

Um carro também foi atingido pelo cabo de alta tensão. O motorista chegou a sair do veículo, mas acabou sendo atingido pelo choque. Por sorte, não perdeu a consciência e foi levado ao hospital.

Dentro do carro também estavam as filhas do motorista, que aguardaram até serem resgatadas pelos bombeiros.

Em nota, a Neoenergia Brasília lamentou o acidente. “A empresa está apurando as causas da ocorrência e auxiliando as autoridades competentes. Após ser comunicada do fato pelo Corpo de Bombeiros, a companhia enviou uma equipe técnica imediatamente ao local para proceder com as medidas emergenciais cabíveis. Prestamos nossa solidariedade e apoio às famílias das vítimas.”

LEIA TAMBÉM: