Suspeito de matar mulher após jogo do Brasil e pôr corpo em cama baú diz que já a achou sem vida

O suspeito de matar a cabeleireira Sheila Lisboa, de 38 anos, que teve o corpo encontrado dentro de uma cama baú em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo, negou o crime em depoimento à Polícia Civil. A vítima desapareceu após sair com Leandro Domingos da Silva, que conheceu em um bar onde foi assistir a um jogo do Brasil na Copa Mundo do Catar, no último dia 24, e foi encontrada sem vida dias depois.

No depoimento, o detido disse que, na ocasião, fez uso de drogas e manteve relações sexuais consensuais com a vítima. Ambos dormiram e, quando ele acordou, ela já estava morta. Assim, ele colocou o corpo na cama baú e fugiu.

Conforme o delegado José Ademar de Souza, responsável pelas investigações no 43º Distrito Policial, o suspeito já teve a prisão decretada por homicídio e também por estupro.

“Ele alegou que estava em um bar com dois amigos e a Sheila, quando o bar fechou e ele deu a sugestão de irem até a casa dele para continuarem bebendo. Disse que fez uso de drogas e que, em determinado momento, os amigos saíram da casa para buscar mais droga, e foi quando ficou sozinho com Sheila. Ele alega que teve relação sexual com consentimento e, ao acordar, ela já estava morta. Deixou o corpo dentro da box da cama e fugiu da casa”, disse o delegado em entrevista ao site G1.

Segundo o delegado, a vítima estava nua e apresentava algumas marcas no pescoço, que indicam que ela foi asfixiada. Os laudos sobre a causa da morte ainda são aguardados pela investigação.

“Eram bem visíveis as marcas no pescoço e ela estava nua. Estamos à espera dos laudos dos exames necroscópico, sexológico e toxicológico que vão apontar a causa da morte e se ela foi asfixiada. Como ele disse que manteve relação sexual com a vítima, também o estamos investigando por estupro”, explicou José Ademar.

Relembre o caso

Sheila estava desaparecida desde o último dia 24, quando foi a um comércio assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Os amigos e parentes dela foram embora após a partida, mas ela continuou no local acompanhada por Leandro.

Na ocasião, testemunhas disseram que ela ficou no estabelecimento com o suspeito e que, depois, eles saíram juntos e seguiram para a casa dele.

Como não conseguiu mais contato, a família da vítima denunciou o desaparecimento dela no último dia 26. Ela era procurada, quando vizinhos do suspeito acionaram as autoridades por causa do cheiro forte que saía da casa alugada por ele.

Policiais foram ao local, no último dia 27, mas o imóvel estava fechado. O locatário forneceu as cópias das chaves e os agentes já encontraram a mulher sem vida, dentro da cama baú. Em outro quarto da residência, também foram encontrados vários documentos do locatário do imóvel, além de um celular quebrado.

“Os familiares foram até o endereço indicado e o proprietário franqueou a entrada na casa, onde encontraram a vítima. Após diligências, os policiais civis localizaram o homem em um ponto de táxi”, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Leandro passou a ser procurado e acabou preso no último dia 28, na Avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba.

