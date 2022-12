Quina de hoje paga prêmio de R$ 3,7 milhões; confira números

O concurso 6020 da Quina paga nesta sexta-feira um prêmio acumulado de R$ 3,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para o concurso 6020:

03, 21, 26, 49, 57

Sorteio anterior

Ninguém ganhou o sorteio de ontem da quina, mas trinta e três pessoas acertaram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 10.185,15 cada. Já o terno (três acertos) saiu para 2.652 apostadores, que vão ganhar R$ 120,70. Os números sorteados ontem foram 21, 30, 68, 74, 79

Super Sete sorteia R$ 6 milhões; confira os números

A Super Sete desta sexta-feira está com prêmio acumulado e quem acertar as sete dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 6 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Super Sete

8, 3, 1, 2, 8, 9, 0