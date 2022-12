Mulher é mantida em cárcere privado em SP por 4 dias; marcas de agressões chamaram a atenção de funcionárias de condomínio

Uma mulher foi mantida em cárcere privado por quatro dias e sofreu diversas agressões do namorado dentro do próprio apartamento em Piracicaba, em São Paulo.

Segundo a vítima, de 49 anos, que não teve a identidade revelada, ela e o suspeito - que está foragido - mantinham relação conjugal há dois meses.

A violência praticada contra ela envolvia socos no rosto, tórax, mordidas nos braços e facada, também no braço. À polícia, ela disse que o companheiro a impedia de pedir socorro, a ameaçava de morte e chegou a amarrá-la.

Na última quarta-feira (7), porém, ela pediu um carro de aplicativo para ir ao banco retirar dinheiro. Foi acompanhada pelo suspeito, mas, no caminho, faxineiras do condomínio viram seus ferimentos e chamaram outros moradores. Nesse momento, o homem fugiu.

Uma vizinha disse que ela e outras colegas desconfiaram quando viram a mulher com as lesões e que, inicialmente, ela afirmou que tinha caído da escada. Depois, revelou a violência que sofria.

Resgate e atendimento médico

O Corpo de Bombeiros levou a vítima a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e foi solicitada vaga para internação no Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.

No boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) informou que a mulher estava com “ferimentos contundentes na cabeça e face e outro corte contundente no braço direito”. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde acrescentou, por sua vez, que ela foi “devidamente medicada e mantém situação é estável”.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) investiga o caso como “lesão corporal e sequestro e cárcere privado” pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Piracicaba.

