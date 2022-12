Mulher é achada morta dentro de geladeira no PR; briga de trisal teria resultado no assassinato

A Polícia Civil investiga a morte de Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos, que foi achada morta dentro de uma geladeira, em Janiópolis, no Paraná. Segundo a investigação, a vítima estava envolvida em uma relação amorosa com outras duas pessoas e um desentendimento entre o trisal resultou no homicídio.

O corpo de Vanusa foi achado dentro do refrigerador, enrolado em um cobertor, na madrugada da última quarta-feira (7). A Polícia Militar foi até um imóvel alugado depois que um irmão de um dos suspeitos entrou em contato com a corporação.

“Um homem ligou para a gente e informou que a irmã dele teria confessado que teria cometido um homicídio, junto com um homem. Fomos até lá e encontramos o corpo em uma geladeira, que estava deitada dentro de um quarto e desligada. Para disfarçar o odor de decomposição, os suspeitos jogaram cal virgem junto com o corpo e também enrolaram em cobertores. Ainda não foi possível confirmar a causa da morte”, disse em entrevista ao site UOL o aspirante a oficial da Polícia Militar Rafael Neto.

Pelo estado do corpo da vítima, a polícia acredita que ela tenha sido morta no domingo (4). Relatos de testemunhas apontaram que ela estava envolvida no relacionamento amoroso com o casal e que eles brigaram, mas ainda não está claro o motivo do crime.

O homem e a mulher que integrariam o trisal, que sumiram após o crime, foram identificados e são procurados pela polícia.

“Os relatos de testemunhas afirmam que o homem, a mulher e a vítima estariam em um relacionamento amoroso e que essa poderia ter sido a motivação do crime. Esse é um assunto que está repercutindo muito aqui, já que é uma cidade muito pequena, com menos de cinco mil habitantes. A informação inicial é de que esse homem teria chegado recentemente para morar na cidade”, afirmou o policial.

A vítima trabalhava como empregada doméstica e deixou uma filha de 7 anos.

