Lotofácil 2684: veja os números desta sexta-feira

Os apostadores que acertarem os quinze números da Lotofácil vão levar para casa nesta sexta-feira um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Lotofácil desta sexta-feira:

02, 04, 06, 07, 08

09, 10, 11, 12, 13

15, 20, 22, 23, 25

Último sorteio

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio de ontem, um de São Paulo e o segundo que fez a aposta pelo canal eletrônico e não pode ser identificado. Cada um levou para casa R$ 1.853.162,72.

Ao todo, 356 apostadores acertaram 14 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.606,07. Outros 12.239 jogadores acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

A Super Sete desta sexta-feira está com prêmio acumulado e quem acertar as sete dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 6 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

8, 3, 1, 2, 8, 9, 0