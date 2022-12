Jovem é ferida por seringa na praia e faz alerta sobre o perigo do descarte irregular após o uso de drogas injetáveis

Uma jovem moradora do bairro de Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro fez uma alerta em suas redes sociais após ser ferida por uma seringa na praia do Recreio. De acordo com Maria Eduarda, de 20 anos, ela estava andando na praia quando pisou sem querer em uma seringa que acabou furando o seu pé. Como ela não sabia a origem do material, de acordo com a postagem no Twitter, foram necessários quatro tipos de testes rápidos e um exame de sangue, além do uso de coquetel de remédios por um período de 28 dias, que pode trazer efeitos colaterais. “Isso não é brincadeira”, comenta a mulher.

Eduarda também fez uma alerta sobre o descarte irregular do material utilizado para o uso de drogas injetáveis. Ela escreveu:

“Eu não queria expor aqui o assunto mas acho necessário pra alertar aos demais: Se você faz o uso de drogas injetáveis na praia, POR FAVOR, joga a seringa fora. DESCARTA. Os meus dias agora estão completamente agitados por causa da irresponsabilidade alheia.”

Ela também agradeceu a ajuda dos familiares, que estão acompanhando a jovem na recuperação após o acidente. “Por pessoas assim que eu prezo na minha vida. Somente.”

Repercussão nas redes sociais

Após repercussão nas redes sociais, a jovem resolveu dar mais detalhes sobre o ocorrido, informando que o acidente aconteceu no posto 12 da Praia do Recreio. Ela diz que a sua atenção foi alertar os responsáveis para que as pessoas não passem pelo mesmo problema que ela passou.

“Eu não tinha nem noção que esse tweet teria essa repercussão toda, então queria alertar sobre uma coisa: se você se fura ou se corta com qualquer objeto que NÃO saiba a origem dele, procure urgente ajuda médica p que inicie a profilaxia o mais rápido possível com um prazo de 72 horas”.