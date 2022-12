Dupla que sumiu após ser atingida por tromba d’água em trilha não sabe nadar, diz sobrevivente

Um rapaz de 21 anos, que estava com o grupo atingido por uma tromba d’água enquanto fazia uma trilha na região do Poço das Virgens, na Zona Sul de São Paulo, contou que os dois amigos que desapareceram não sabem nadar. Um vídeo mostra a operação realizada pelo Corpo de Bombeiros em busca do casal, que ainda não tinha sido localizado até a manhã desta sexta-feira (9), na Cachoeira da Usina (veja abaixo).

Segundo o site G1, o sobrevivente disse que ele e mais sete pessoas estavam em um acampamento e decidiram fazer a trilha. Eles voltavam para o ponto de partida, na tarde de domingo (4), quando começou a chover forte e três deles foram atingidos por uma enxurrada enquanto atravessavam o Rio Itanhaém.

Eles tentaram se segurar por meio de cordas, mas a força da água os arrastou. O rapaz conseguiu se salvar e ir até a margem do rio, mas Marli dos Anjos, de 32 anos, e Jackson Alencar, de 25, foram levados correnteza abaixo.

Segundo o relato, o primeiro a cair na água foi Jackson. Marli foi arrastada em seguida. O sobrevivente contou que tentou salvar os amigos, mas os dois sumiram.

O socorro só foi chamado cerca de duas horas depois, pois foi quando o grupo conseguiu sinal de celular e acionou os bombeiros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o desaparecimento foi registrado no 25º Distrito Policial (DP), em Parelheiros.

Os bombeiros informaram, nesta manhã, que as buscas de hoje serão feitas com ajuda do Helicóptero Águia da Polícia Militar.

Bombeiros buscam dois desaparecidos na Cachoeira da Usina (Corpo de Bombeiros/Divulgação)

LEIA TAMBÉM: