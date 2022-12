Copa do Mundo: Rodízio de veículos continua valendo nesta sexta-feira em São Paulo

O rodízio municipal de veículos continua normalmente nesta sexta-feira, apesar do jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, pelas quartas da Copa do Mundo do Catar, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, carros com placa finais 9 e 0 não deverão circular pelo centro expandido da cidade entre as 17h e 20h, de acordo com o calendário do rodízio da Capital.

O centro expandido de São Paulo é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), também continuam em vigorar neste dia as demais restrições de tráfego existentes na capital, como o rodízio de veículos pesados, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Veja os dias e as placas que não rodam pelas regras do rodízio:

1 e 2 – não rodam na segunda-feira

3 e 4 – não rodam na terça-feira

5 e 6 – não rodam na quarta-feira

7 e 8 – não rodam na quinta-feira

9 e 0 - não rodam na sexta-feira