Copa do Mundo: Brasil perde chance de conquistar hexa; memes da derrota invadem redes sociais

Memes invadem a web após derrota do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/ Twitter)

O sonho do hexa ficou para daqui quatro anos! A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira (9) após perder para a equipe da Croácia nos pênaltis.

Rodrygo e Marquinhos deixaram de marcar gols, enquanto os croatas acertaram todas as bolas na rede.

Antes, na prorrogação, Neymar havia marcado um gol aos 15 minutos do 1º tempo, mas Petkovic, do time rival, empatou o placar aos 11 minutos do 2º tempo.

Com o resultado de hoje, a Croácia garantiu vaga na semifinal da competição, contra a Argentina ou a Holanda.

Na internet, o clima é de tristeza e decepção, entre imagens e comentários. Veja algumas menções no Twitter:

Se o ney tá triste o Brasil está tbem 😢 pic.twitter.com/bWvtUj5B8M — Tatiane Oliveira (@Tati_anne07) December 9, 2022

Brasil em luto porque morreu um sonho que tínhamos de

ganhar o hexa — 𝕎𝕖𝕝𝕝𝕖𝕟 (@Wcristiine) December 9, 2022

mimha mae ta chorano pq o brasil perdeu idiotas — 𝖆𝖓𝖆𝖑𝖚🍓 (@analu4reve4) December 9, 2022

Triste pq o Brasil foi eliminado, e triste mais ainda pq essa é a última copa do menino Ney... Ele merecia demais essa classificação. — igc_w (@Iago33871971) December 9, 2022

No entanto, como o brasileiro perde a Copa, mas não perde a piada, o que não faltam também são memes. Confira alguns deles abaixo:

mds brasil olha oq vc fez https://t.co/Sn96dULdfQ — debora 🇧🇷 (@debxolv) December 9, 2022

salário de milhões pra chutar na trave pic.twitter.com/hP1NqEpkmG — rod (@rodolpho) December 9, 2022

Parabéns Tite, você consegue a proeza de perder duas Copas do Mundo.

Um “feito” que nenhum outro treinador conseguiu no futebol brasileiro. pic.twitter.com/XExx4HR6wp — Larissa Bento Mota (@LissaBento) December 9, 2022

o brasil ta de luto pic.twitter.com/9ENanB9fgF — EM LUTO PELO HEXA. 🎗️ (@M1NJIHUTS) December 9, 2022

a partir de agora eu fujo do brasil pic.twitter.com/VKtnqsYqwd — ८ andy do zoro 🇧🇷 (@jieunviolet) December 9, 2022

LEIA TAMBÉM: