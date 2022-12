Cachorro vira-lata enfrenta pitbull para defender menina de 7 anos em Minas Gerais

Marina, de 7 anos, tinha acabado de se despedir do pai e estava andando para o quintal para brincar com Bob, o vira-lata da família, quando deu de cara com um pitbull mal encarado e pouco amistoso, em Santos Dumont Minas Gerais.

O pai ainda estava na porta e viu quando o pitbull partiu para cima da criança com ferocidade, mas foi interceptado por Bob. “Nosso cachorro, com instinto protetor, foi pra cima do pitbull”, contou o pai William, que é operador de equipamentos móveis.

Os dois cães começaram a brigar e mesmo com o pai e os vizinhos, que escutaram a gritaria e foram averiguar, tentando apartar, os cachorros se morderam por cerca de 40 minutos. Os vizinhos jogavam água para ver se os animais desistiam, mas o pitbull só foi embora depois que notou que Bob já estava exausto e não conseguia mais reagir. “Nosso cachorro, apesar de valente, é bem mais fraco e menor que o pitbull”, disse o pai.

Depois da briga, o pitbull fugiu e se escondeu em um depósito ao lado da casa, onde trabalhadores, com medo de serem atacados pelo animal, chamaram a polícia. O animal foi capturado e seu dono não foi identificado por nenhuma pessoa que vive na região. Ele foi levado para abrigo de cães da cidade.

Bob, que vivia nas ruas e foi adotado por Marina já adulto, foi levado às pressas para um pronto-socorro veterinário muito ferido, mas foi atendido e não corre risco de morte. Ele voltou para casa e se recupera ao lado de sua cuidadora de 7 anos que, graças a ele, não sofreu nenhum ferimento.