Qual a forma correta de segurar um gato? Vídeo de assessor de imprensa ‘jogando’ animal no chão gera críticas na internet

Qual a forma correta de segurar um gato? Vídeo de assessor de imprensa ‘jogando’ gato no chão gera críticas na internet Imagem: reprodução Twitter

Uma cena inusitada dividiu a internet e causou diversas discussões na tarde desta quarta-feira (7). Um gato apareceu na coletiva de imprensa do jogador da Seleção Brasileira Vinicius Jr. e rapidamente o assessor de imprensa que estava ao seu lado retirou o animal.

Em meio às risadas do jogador pelo momento inusitado, o vídeo repercutiu na internet e a forma como o o profissional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retirou o animal da mesa foi criticado.

Segundo a Istoé, o animal já se encontrava na sala de imprensa do estádio Grand Hamad, no Catar, antes da coletiva começar, porém no ao vivo o animal resolveu “se aparecer” e pular na mesa.

Internautas veem ‘grosseria’ de assessor da CBF com gato em coletiva.



Imagens registradas pelo Metrópoles mostram que felino permaneceu abaixo da mesa onde os jogadores dão entrevista coletiva após levar o “cartão vermelho”.



🎥: @_samirmello_ pic.twitter.com/wATVdiBkTb — Metrópoles (@Metropoles) December 7, 2022

Um usuário do Twitter disse:

“Qual a necessidade disso? Durante a coletiva de Vini Jr., um gato subiu na mesa onde estavam os microfones e foi retirado do local de forma inadequada, sendo arremessado sem nenhum tipo de cuidado ou preocupação. Os animais não são objetos!”

QUAL A NECESSIDADE DISSO? 🤬



Durante a coletiva de @vinijr, um gato subiu na mesa onde estavam os microfones e foi retirado do local de forma inadequada, sendo arremessado sem nenhum tipo de cuidado ou preocupação. 🤦🏻‍♂️



OS ANIMAIS NÃO SÃO OBJETOS ‼️

Imagens: @geglobo pic.twitter.com/D8AIV16Mct — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) December 7, 2022

A influencer e defensora dos animais, Luisa Mell, também reprovou a atitude. Ela escreveu em seu Instagram “A atitude além de desnecessária é um péssimo exemplo de respeito aos animais”.

LEIA TAMBÉM: 4,6 toneladas de cocaína: barco brasileiro é interceptado com carga milionária de droga

Em nota ao UOL Esporte, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo disse “não ter constatado qualquer elemento que possa ser caracterizado como maus-tratos”.

“Em análise apenas da cena exposta no vídeo do link enviado, e não havendo mais informações sobre o caso e o histórico do animal, não foi constatado qualquer elemento que possa ser caracterizado como maus-tratos. A cena retratada traz um manejo comum tratando-se de um felino de origem e comportamento desconhecido, tendo o assessor de imprensa da CBF acariciado o animal para ganhar confiança e não sofrer arraduras e mordeduras, e na sequência segurado o animal pelo dorso”.

O animal foi apelido de ‘Hexa’ pelos profissionais presentes no local.