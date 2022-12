Pai vai trabalhar e esquece bebê dentro do carro em Rio Preto

Em mais um triste caso dos males que a correria da vida moderna acarreta, um pai de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, vai responder por homicídio culposo (sem intenção de matar) pela morte de seu filho, esquecido acidentalmente dentro do carro na última quarta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai era o responsável por levar o menino para a escola antes do trabalho, mas naquele dia, além da correria contra o relógio, o bebê dormiu durante o trajeto, por isso o pai esqueceu que deveria levá-lo para a escola e seguiu diretamente para o trabalho.

O carro ficou estacionado em frente ao local do trabalho dele durante todo o dia. Ao sair, enquanto dirigia de volta para casa, notou o filho morto no assoalho do automóvel. Apavorado, ele perdeu o controle do carro e bateu em uma lixeira, segundo relato dos policiais que atenderam o caso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado, mas os paramédicos constataram no local que o menino já estava morto há pelo menos três horas.

A polícia instaurou inquérito pela morte da criança.

OUTRO CASO

Em caso semelhante, uma menina de 2 anos morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após sua família esquecê-la dentro de um carro durante 7 horas, em frente de sua casa. Naquele dia, em pleno verão, fazia um calor escaldante na região.