João de Deus é condenado a mais 109 anos de prisão e pagamentos de até R$ 100 mil às vítimas

O médium João de Deus foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás na última quarta-feira (7) a mais 109 anos e 11 meses de prisão por crimes sexuais. Nos três processos, ele deve pagar indenizações por danos morais às vítimas de até R$ 100 mil.

As sentenças emitidas ontem são do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, titular da comarca de Abadiânia. Apesar da decisão, João de Deus permanecerá em prisão domiciliar. A defesa já anunicou que vai recorrer.

Contando com as novas condenações, as penas de João de Deus somam mais de 223 anos e três meses de reclusão. Isso porque o médium já havia sido condenado em outros processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.

Confira as condenações de ontem:

crimes sexuais contra cinco vítimas, 51 anos e 09 meses de reclusão em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2010 e 2016.

em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2010 e 2016. crimes sexuais contra três vítimas, 16 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2011 e 2013.

em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2011 e 2013. crimes sexuais contra cinco vítimas, 41 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2010 e 2015.

Denúncias de prisão

No dia 7 de dezembro de 2018, mulheres começaram a denunciar que foram abusadas sexualmente por João de Deus durante atendimentos espirituais. Ele foi preso no dia 16 de dezembro em 2018.

Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar. No dia 26 de agosto de 2021, voltou para o presídio, mas no mês seguinte, retornou ao regime domiciliar.

LEIA TAMBÉM: