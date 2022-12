Hoje tem Quina de R$ 3,2 milhões; confira o sorteio

A Quina também não teve ganhadores no sorteio desta quinta-feira (8) e o prêmio acumulado para o sorteio de hoje deve pagar R$ 3,2 milhões a quem acertar os cinco números sorteados.

Veja os números da Quina desta quinta-feira:

21, 30, 68, 74, 79

Sem ganhadores nesta quarta

A Quina fechou o sorteio desta quarta-feira sem ganhadores na faixa principal de premiação. No entanto, cinquenta pessoas marcaram quatro dos cinco pontos e vão levar para casa R$ 7.665,21. Outras 4.275 fizeram três acertos e vão receber R$ 85,38 cada.

Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 5,9 milhões

O sorteio da Dupla Sena desta quinta-feira deve pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 5,9 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O segundo sorteio pagará R$ 97 mil.

Confira os números do sorteio da Dupla Sena:

1º sorteio

03, 06, 43, 47, 48, 49

2º sorteio

04, 15, 16, 29, 37, 46