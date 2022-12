Golpista que enganou modelos no RJ também fez vítimas em SP: “Me enrolou e desapareceu”

O falso investidor Matheus Rodrigues Azin, de 28 anos, preso suspeito de aplicar golpes contra modelos em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro, também fez vítimas em São Paulo. Ele deixou uma agente de viagens no prejuízo, depois de adquirir bilhetes de passagens aéreas e contestar o pagamento junto ao cartão de crédito, além de um educador físico, com quem negociava a venda de um carro e deixou de responder depois que recebeu o valor da entrada. O homem segue preso e responde estelionato e corrupção ativa.

Conforme reportagem do jornal “O Globo”, a agente de viagens Carolina Carelli contou que foi apresentada a Matheus, em novembro passado, por uma amiga em comum. Ele se apresentou como investidor, sendo um homem rico e de confiança. Assim, ele passou a fazer cotação de passagens aéreas e pacotes de viagens em hotéis de luxo, incluindo ida ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo.

“Ele passou a orçar diversos bilhetes e solicitar a emissão de alguns, sempre efetuando os pagamentos com cartões de crédito virtuais. Além disso, me pediu que faturasse as despesas com diárias de hotéis de alto padrão, pelo menos três deles em Copacabana. Algumas semanas depois, porém, chegaram as contestações dos débitos e os pagamentos foram bloqueados”, relatou Carolina.

“Mesmo assim, ele continuou me convencendo de que resolveria o problema e iria arcar com tudo. Em 23 anos de carreira, nunca tinha sido vítima de nenhum golpe e ainda não estou acreditando no que aconteceu. Ele é realmente muito convincente”, contou a vítima, que acumula R$ 25 mil de valores em aberto com Matheus.

Outra vítima do golpista é o educador físico e nutricionista Gustavo Pasqualotto. Também em entrevista ao jornal “O Globo”, ele contou que, em janeiro deste ano, conheceu Matheus em uma academia de luxo na capital paulista, quando comprou dele uma balança. Na ocasião, o falso investidor disse que estava de mudança para os Estados Unidos com uma namorada e, por isso, também estava vendendo um carro.

Como o preço estava atrativo, Gustavo disse que se interessou e iniciou uma negociação. “Como [o carro] estava novo e o preço também estava bom, eu me interessei, e daí em diante ele começou a me pressionar por uma entrada, por mensagens e ligações, até que o banco aprovasse o financiamento”, relatou.

“Então eu transferi R$ 40 mil para que ele fizesse a entrega à noite, mas ele me enrolou inventando mil desculpas e problemas até que desapareceu, sem devolver o pagamento nem me entregar o carro. Até agora, estou no prejuízo”, lamentou a vítima.

Conforme a Polícia Civil de São Paulo, Matheus é investigado em pelo menos cinco inquéritos pelo crime de estelionato contra vítimas do estado.

Matheus Rodrigues Azin, de 28 anos, foi preso suspeito de aplicar golpes contra modelos em hotel de luxo em Copacabana, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Golpes contra modelos

O falso investidor foi preso no Rio de Janeiro, depois que modelos procuraram a polícia e denunciaram ter sido vítimas de golpes aplicados por ele. Segundo as investigações, o homem teria subtraído pelo menos R$ 22 mil das mulheres por meio de cartões de crédito e por meio de transferências bancárias por PIX. Com os valores, ele bebeu e jantou em bares e em restaurante de luxo no Leblon, na mesma região.

Ao ser preso, o golpista chegou a oferecer R$ 10 mil e um relógio a cada um dos agentes do 9º Distrito Policial. Mas acabou sendo indiciado por estelionato e corrupção ativa.

Para enganar as vítimas, além de se apresentar como investidor e prometer lucros em dobro, ele costumava se envolver em romances com elas. A modelo Eduarda Fagundes, de 23 anos, contou que chegou a iniciar um relacionamento amoroso com o suspeito e perdeu R$ 10 mil que transferiu para ele via PIX e saques.

“Logo depois que nos conhecemos, ele disse que o limite diário da conta dele tinha extrapolado e me pediu R$ 2.500 para comprar ingressos para uma festa. Depois, contou estar com um bloqueio judicial e perguntou se eu não podia emprestar mais R$ 4 mil. Tudo foi feito com a promessa que me pagaria. Quando começava a cobrar, ele inventava uma desculpa”, contou a modelo.

Eduarda, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes, disse que foi apresentada a Matheus por um amigo e disse que logo ele se declarou, dizendo que estava apaixonado por ela e até falou em casamento. Ela só começou a desconfiar da postura do homem, depois que ele passou a receber ligações insistentes de outra mulher, que lhe cobrava dinheiro.

Mas ela não foi a única vítima. A modelo e empresária Brenda Gondacki, de 23 anos, também contou que foi enganada pelo estelionatário. Ele também dizia estar apaixonado por ela e planejava viagens românticas, até mesmo para curtir a Copa do Mundo do Catar, mas ela acabou desconfiando de que algo não estava certo.

“Estou arrasada por ter confiado em uma pessoa que acredita na própria mentira. Nos conhecemos pelas redes sociais e tínhamos amigos em comum, saímos para festas e jantares, então pensei que ele realmente fosse uma boa pinta. Depois de alguns dias, ele começou a dizer estar apaixonado e a fazer programações, como planejar viagens e disse que iríamos até assistir a Copa do Mundo no Catar. Ele gosta de curtir a vida boa às custas dos outros e me fez uma lavagem cerebral”, contou Brenda.

A defesa de Matheus não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

